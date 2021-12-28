Шведский форвард Линус Виделль продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге", куда он перешел из "Юргордена". При этом за последний клуб он не играл с осени, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает телеграм-канал "Наследие Пола Карии", вернувшийся в КХЛ Виделль не играл за "Юргорден" с 16 октября. Поначалу в Швеции писали о травме игрока, но затем начали появляться слухи о конфликте. В те дни в клубе решили отдать капитанскую нашивку Маркусу Серенсену, который в сентябре вернулся из НХЛ на долгосрочный контракт. В этом сезоне именитый клуб проигрывает всем подряд и рискует вылететь во второй шведский дивизион.

Соглашение между "Магниткой" и 36-летним шведом заключено до конца сезона-2021/22. "Металлург" лидирует в Восточной конференции КХЛ, набрав 66 очков в 43 матчах.

Виделль играл за "Барыс" в сезонах-2019/20 (42 игры, 34 очка/11+23) и 2020/21 (65 игр, 41 очко/10+31).