Стало известно об отношении легионеров "Барыса" к Галыму Мамбеталиеву

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Сегодня 10:48
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Нападающий "Барыса" Джозеф ЛаБейт в беседе с Metaratings.ru назвал причины поражения от "Ак Барса" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Vesti.kz.

- Здорово начали, все работало как часы, забили три. Дальше как-то отпустили, где-то проспали, и игра перевернулась. Надо отдать должное сопернику, у них тоже полетело, как и у нас до этого. Вроде бы, играли дисциплинированно, не хватали удаления, но они забивали в 5 на 5. Где-то и в отскоках им везло. Не думаю, что психологически были не готовы к такому, просто они поймали кураж, а мы уже не смогли вернуться.

- Насколько был удивлен, когда Скабелка покинул команду?
- Не хотел бы говорить на эту тему, ведь у нас сейчас новый тренер.

- Как работалось с Андреем Владимировичем?
- Не скажу ничего плохого. Мне нравилось играть и при нем. Раз менеджмент решил, значит так тому и быть.

- Что поменялось с приходом Мамбеталиева?
- Не так много. Мы всё так же усердно работаем, совершенствуем системы. Немного изменили прессинг в средней зоне. Возможно, стало больше свободы в атаке.

- Галым Баубекович более спокойный?
- Пока все в порядке, надеюсь, будем больше побеждать.


https://www.sports.kz/news/v-baryise-vyiskazalis-o-skabelke-i-mambetalieve-posle-fiasko-v-khl

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