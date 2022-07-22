Российский сайт Sport24 на фоне изменений в ЦСКА выразил мнение о новом контракте защитника сборной Казахстана Дарена Дица и раскрыл подробности поездки хоккеиста в Нур-Султан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Что до Даррена Дица, то канадец с казахстанским паспортом недавно свозил Кубок Гагарина в Нур-Султан, но в контакт с руководством "Барыса" при этом не вступал. В ЦСКА он остался на три года с ожидаемым понижением оклада. Его прошлый 100-миллионный контракт москвичи точно не смогли бы уместить под потолком зарплат", - пишет издание.

Напомним, что по итогам сезона КХЛ-2021/22 Диц в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Он пополнил состав клуба по ходу прошлого чемпионата, перейдя из "Барыса".

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