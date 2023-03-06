Стало известно будущее трех легионеров в "Барысе"

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Агент Алеша Пилко, представляющий интересы хоккеистов "Барыса" Юлиуса Гудачека, Джереми Бракко и Майкла Шапю, рассказал "СЭ" о будущем своих клиентов, передают Vesti.kz.

- Что пошло не так у Юлиуса Гудачека в "Барысе"? 

- У Юлиуса были и очень хорошие, и не очень хорошие матчи. Тут много факторов. Где-то оборона не помогла, а где-то и он был не на своем уровне. В целом личная статистика не самая плохая. Но результат не показал, и там он не останется. Мы двигаемся дальше.

Тяжело прийти по ходу сезона и все перевернуть. Опять же повторю, результата, который хотел "Барыс" и которого заслуживает город Астана, не было. Но он не главный человек, на которого нужно показывать пальцем.

- Как оцените сезон для Джереми Бракко?

- Для первого сезона Джереми сыграл очень здорово. Начал сильно, но потом у него был спад, который точно связан с "физикой". При этом концовку он тоже провел сильно. Бракко набирал 80 очков за сезон в АХЛ. У нас есть еще такие игроки в лиге? Он молодой, значит, у него есть потенциал, у него все впереди. Он над этим работает. Думаю, он останется в Астане.

- Карьера Майкла Шапю в КХЛ закончена? Он пропустил почти весь сезон.

- Нет. Думаю, сейчас он решит проблемы со здоровьем и вернется. Шапю точно может делать разницу в КХЛ.

Напомним, "Барыс" завершил сезон КХЛ на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, не попав в плей-офф Кубка Гагарина.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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