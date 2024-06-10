Определились соперники "Барыса" на старте нового сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы столичного клуба, астанчане начнут "регулярку" с домашней серии. Подопечные Дэвида Немировски сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком" (4 сентября), челябинским "Трактором" (6 сентября) и хабаровским "Амуром" (9 сентября).

Полный календарь будет опубликован 11 июня.

Напомним, что в прошлом сезоне "Барыс" занял последнее место в таблице Восточной конференции и остался без плей-офф КХЛ. Командой поочередно руководили Андрей Скабелка, Галым Мамбеталиев и Олег Болякин.