Озвучена зарплата форварда "Барыса" Никиты Михайлиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "СЭ", 26-летний хоккеист сборной Казахстана будет получать 50 миллионов рублей в год по новому контракту.

31 мая Михайлис принял квалификационное предложение столичного клуба.

Напомним, он стал лучшим бомбардиром "Барыса" в прошлом регулярном чемпионате КХЛ, записав в свой актив 44 (18+26) балла в 47 встречах. В пяти играх плей-офф Никита заработал 2 (1+1) балла.

В межсезонье новым главным тренером "Барыса" стал Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем!