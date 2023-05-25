Стала известна зарплата Эдди Паскуале в "Барысе"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 13:57
©ХК "Барыс"

Стало известно, сколько будет получать канадский вратарь Эдди Паскуале по контракту с "Барысом", сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 32-летний голкипер подпишет с астанинским клубом двухлетний контракт.

По информации Metaratings.ru, Паскуале суммарно заработает 120 миллионов рублей (666 миллионов тенге) за этот период.

Напомним, что Паскуале уже выступал в КХЛ за "Барыс" в сезоне-2019/20, а также защищал цвета "Локомотива" в сезонах-2020/21 и 2021/22. Прошлый сезон канадец провел в составе "Металлурга".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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