Стало известно, сколько будет получать канадский вратарь Эдди Паскуале по контракту с "Барысом", сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 32-летний голкипер подпишет с астанинским клубом двухлетний контракт.

По информации Metaratings.ru, Паскуале суммарно заработает 120 миллионов рублей (666 миллионов тенге) за этот период.

Напомним, что Паскуале уже выступал в КХЛ за "Барыс" в сезоне-2019/20, а также защищал цвета "Локомотива" в сезонах-2020/21 и 2021/22. Прошлый сезон канадец провел в составе "Металлурга".