Стала известна информация об участии казахстанца из "Спартака" в матче с "Барысом"

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Сегодня 17:57
©ХК "Спартак"

Казахстанский форвард Роман Старченко точно попадет в заявку "Спартака" на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz

Встреча в Москве начнется в 22:30 по времени Астаны.

Отметим, что всю профессиональную карьеру в КХЛ Старченко провел в "Барысе" и не раз отвергал предложения других клубов лиги. Всего за столичный клуб он провеел 740 матчей и набрал 377 (200+177) очков.

Игроком "Спартака" Роман Старченко стал в это межсезонье. В московском клубе он сыграл пять матчей и отметился одной результативной передачей.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Спартак Москва

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