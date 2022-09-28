Казахстанский форвард Роман Старченко точно попадет в заявку "Спартака" на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Встреча в Москве начнется в 22:30 по времени Астаны.

Отметим, что всю профессиональную карьеру в КХЛ Старченко провел в "Барысе" и не раз отвергал предложения других клубов лиги. Всего за столичный клуб он провеел 740 матчей и набрал 377 (200+177) очков.

Игроком "Спартака" Роман Старченко стал в это межсезонье. В московском клубе он сыграл пять матчей и отметился одной результативной передачей.