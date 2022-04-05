Челябинский "Трактор" обыграл "Металлург" из Магнитогорска во втором матче финала Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидеры конференции забили на двоих десять голов: "Трактор" выиграл со счетом 6:4 и сравнял счет в противостоянии (1:1). Самым результативным стал второй период, который челябинцы выиграли 4:2.

Добавим, что в начале второго периода устроили драку Джош Карри и Иван Телегин: бой хоккеисты организовали после словесной перепалки и получили по пять минут штрафа.

Напомним, до старта плей-офф "Барыс" мог сыграть с сильнейшим из пары "Металлург" и "Трактор": казахстанцы заняли восьмое место, а в первом круге Кубка Гагарина должны были сыграть с победителем конференции.

Лидером на "Востоке" стал "Металлург", а затем выбил "Барыс" из турнира после пяти игр.

Конкуренты "Барыса" устроили драку в Кубке Гагарина

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?