Конкуренты "Барыса" устроили драку в Кубке Гагарина

Хоккеисты "Металлурга" и "Трактора" устроили драку во втором матче финала Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в начале второго периода устроили Джош Карри и Иван Телегин: бой хоккеисты организовали после словесной перепалки и получили по пять минут штрафа.

Добавим, что обе команды играют в одной конференции с казахстанским "Барысом".

Что касается хода матча, то к 35-й минуте встречи впереди "Трактор" со счетом 2:1, но в серии ведет "Металлург" (0:1).

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