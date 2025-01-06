Команды юниоров "Барыса" не будут принимать участия в первенстве России по своим возрастам, сообщают Vesti.kz.

По данным "Матч ТВ", решение детских команд "Барыса" отказаться от участия в российских турнирах никак не связано с возможным выходом казахстанского клуба из чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее в Telegram-канале "АренаБреда" было опубликовано письмо директора ДЮСШ ХК "Барыс", адресованное представителю Федерации хоккея России в Екатеринбурге. В документе сообщалось, что команды 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов рождения вынуждены отказаться от участия в первенстве федеральных округов сезона-2024/25 из-за финансовых трудностей.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, основной состав "Барыса" продолжает подготовку к матчам в рамках КХЛ.

"Связи между снятием детских команд с соревнований и хоккейным клубом "Барыс" нет. Неучастие команд связано с отсутствием у казахстанской федерации денег на детские и молодежные команды. У "Барыса" другое финансирование, он продолжит играть в чемпионате КХЛ", - сказал источник "Матч ТВ".

"Барыс" набрал 23 очка в 44 матчах и занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции.