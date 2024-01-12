Следующий соперник "Барыса" выдал триллер в матче с лидером КХЛ

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Сегодня 07:59
©ХК "Лада"

Тольяттинская "Лада" уступила на своем льду ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

"Железнодорожники" выиграли по буллитам - 3:2.

На 14-й минуте хоккеист "Лады" Джозеф Трой открыл счет. Во втором периоде в течении трех минут ситуация успела измениться несколько раз. На 36-й минуте Георгий Иванов сравнял счет. Спустя минуту Максим Шалунов вывел "Локомотив" вперед. Однако на 38-й минуте Дмитрий Кугрышев восстановил равновесие - 2:2.

Победу "Локомотиву" принес Шалунов, реализовавший решающий буллит. "Железнодорожники", набрав 70 очков, занимает первое место в Западной конференции КХЛ.

Отметим, что "Лада" следующий матч проведет 15 января в Астане с "Барысом". Тольяттинцы, сыграв 51 матч, набрали 59 очков и занимают шестое место в Восточной конференции. Астанчане провели 49 игр и набрали 40 баллов. Таким образом, "Барыс" занимает предпоследнее 11 место на "Востоке".

Метки:
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