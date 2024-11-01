ХК "Нефтехимик" сыграл с "Автомобилистом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч состоялся в Екатеринбурге. Хозяева открыли счет на четвертой минуте после гола Ника Эберта.

На пятой минуте Владимир Кузнецов удвоил преимущество "Автомобилиста" - 2:0.

"Нефтехимик" сподобился на камбэк - в середине второе периода Вячеслав Лещенко (33 минута) отквитал одну шайбу, а на 47-й Евгений Митякин сравнял счет.

Впрочем, "Автомобилист" вырвал победу благодаря шайбе Брукса Мэйсека на 50-й минуте.

"Нефтехимик", потерпевший третье поражение кряду, набрал 21 очко и занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. У "Автомобилиста" 28 баллов и второе место на "Востоке".

Напомним, 3 ноября "Нефтехимик" сыграет в Астане с "Барысом". Столичный клуб, набрав 11 баллов, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.