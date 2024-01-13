Следующий соперник "Барыса" устроил драму в КХЛ перед выездом в Астану

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 20:35
©ХК "Лада"

Тольяттинская "Лада" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Автомобилист", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Екатеринбурге завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. Примечательно, что в основное время "Лада" вела 3:1 но позволила сопернику отыграться - 3:3.

Шайбы в составе тольяттинцев на свой счет записали Никита Попугаев, Серегй Шумаков, Андрей Алтыбармакян и Максим Березин, принесший команде победу.

У "Автомобилиста" отличились: Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста.

Отметим, что "Лада" прервала серию из пяти поражений. Тольяттинский клуб набрал 61 очков в 52 играх и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

В следующем матче "Лада" 15 января в Астане сыграет с "Барысом". У казахстанского клуба 40 очков в 49 матчах и предпоследняя, 11 строчка на "Востоке".

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист

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