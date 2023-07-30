Скандал в "Барысе": хоккеист подает в суд после расторжения контракта

Канадский нападающий Майкл Шапю подаст в суд на "Барыс". Об этом в своем телеграм-канале заявил известный российский журналист и инсайдер Алексей Шевченко, передают Vesti.kz.

Напомним, уход хоккеиста обернулся скандалом. В прошлом сезоне КХЛ Шапю провел за "Барыс" десять матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами. На днях же клуб расторг контракт с форвардом без выплаты компенсации, на что был подан протест.

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"Майкл Шапю подаст на Барыс в спортивно-арбитражный суд в Лозанне по поводу незаконного разрыва контракта!" - пишет Шевченко.

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