"Барыс" незаконно расторг контракт с легионером? Агент игрока сделал заявление

Казахстанский "Барыс" расторг контракт с канадским нападающим Майклом Шапю незаконно. Об заявил агент хоккеиста Алеша Пилко, сообщают Vesti.kz.

"В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трех зарплат, чтобы заключить новый контракт с "Барысом".

В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело. Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока", - сказал Пилко в беседе с "Чемпионатом".