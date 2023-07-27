"Барыс" незаконно расторг контракт с легионером? Агент игрока сделал заявление

Казахстанский "Барыс" расторг контракт с канадским нападающим Майклом Шапю незаконно. Об заявил агент хоккеиста Алеша Пилко, сообщают Vesti.kz.
"В прошлом году, после получения Майклом травмы и когда стало точно понятно, что хоккеиста надо оперировать, мы отказались от трех зарплат, чтобы заключить новый контракт с "Барысом".
В первую очередь я уверен, что клуб ни при каких обстоятельствах не должен выносить в прессу информацию о здоровье игрока, это его личное дело. Во-вторых, реабилитация после таких операций составляет четыре-шесть месяцев. Мы всегда держали клуб в курсе событий и информировали о графике восстановления Майкла. На данный момент мы обратились в лигу с просьбой признать незаконным расторжение контракта с хоккеистом и присвоить ему статус травмированного игрока", - сказал Пилко в беседе с "Чемпионатом".
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Напомним, "Барыс" расторг контракт с форвардом без выплаты компенсации. В сезоне-2022/23 Шапю провел из-за травмы всего десять матчей. На его счету три заброшенные шайбы.
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