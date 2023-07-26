"Барыс" принял неожиданное решение по канадскому форварду

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ХК "Барыс" объявил прекращении сотрудничества с канадским форвардом Майклом Шапю, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"При подписании нового контракта была договоренность, что Шапю пройдет курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось сначала. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат", - гласит сообщение клуба.
В сезоне 2022/2023 канадец сыграл десять матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету три заброшенные шайбы.
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