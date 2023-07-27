На "Барыс" подали протест в КХЛ. Известна причина

В КХЛ подан протест на "Барыс". Причина - уход канадского нападающего Майкла Шапю, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский клуб расторг контракт с форвардом без выплаты компенсации. В сезоне-2022/23 игрок провел из-за травмы всего десять матчей. На его счету три заброшенные шайбы

"С отказом Барыса от Шапю не все так просто. Там вообще бардак. На клуб за такие действия подали протест в КХЛ. Кроме того, Белана не уволили, а только написали, что уволили.

Шапю убрали потому, что общественность против большого количества легионеров. Но при этом тайно подписан некий Барбер, которого под шумок объявят. Мол, мы же убрали Шапю. Но Шапю не имели права расторгать. У Барыса, короче, с организацией все плохо", - написал журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.