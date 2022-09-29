Скабелка объяснил камбэк "Барыса" в матче со "Спартаком"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 01:08
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка высказался о победе над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. наставник астанчан прокомментировал вклад голкипера Юлиуса Гудачека в успех несмотря на то, что словак допустил ошибку в первом периоде, которая привела к пропущенному голу.

"В первых двух периодах "Спартак" переигрывал нас. Благодаря Гудачеку мы минимально уступали. Перед третьим периодом удалось встряхнуть команду, немного поменяли сочетания. Ребята правильно восприняли эти моменты. На третий период вышла другая команда, удачно забили и дальше контролировали игру", - заявил Скабелка.

2 октября "Барыс" примет ХК "Сочи". 

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ

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