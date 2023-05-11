Ситуация с Дицем в сборной Казахстана повлияла на судьбу другого хоккеиста

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 20:41
©КФХ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что российский клуб был вынужден расстаться с шведским вратарем Адамом Рейдеборном, поскольку защитник Даррен Диц лишился казахстанского паспорта и может с нового сезона стать легионером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Существует информационный вброс, что у некоторых игроков с двойным гражданством, а именно с казахстанским, могут отозвать эти гражданства. А у нас подписан долгосрочный контракт с Дарреном Дицем, и мы не продлеваем отношения с Артемом Сергеевым, и у нас остается баланс на приобретение одного защитника.

Поэтому чтобы не рисковать ситуацией, а мы бы с удовольствием оставили Адама Рейдеборна, и у нас была такая договоренность, но в рамках текущей ситуации мы рассматриваем приобретение иностранного защитника, дабы не рисковать. Нам пришлось пожертвовать Адамом, и он продолжит карьеру не у нас. Эта ситуация нас предупредила и повлияла на клуб", - сказал Есмантович.

Диц не отказался от канадского гражданства, а значит, по законам Казахстана лишился казахстанского гражданства и стал считаться легионером в КХЛ.

По этой причине Даррен не поможет казахстанской сборной на чемпионате мира-2023, который пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в столице Латвии. Их соперниками по группе B станут команды Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

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Метки:
Диц Даррен Сборная РК по хоккею КХЛ ЦСКА

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