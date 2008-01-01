"Силы уже были на исходе". Форвард "Барыса" высказался об успешном выезде и победе над "Авангардом"

Быстрый гол в матче с "Авангардом", забитый на второй минуте, придал "Барысу" импульс, сказал форвард Никита Михайлис, который отметился голевой передачей. По его словам, сейчас каждая игра для казахстанской команды принципиальная.

"Это наш третий матч на выезде. Силы уже были на исходе, но мы отдохнули перед матчем. Йони сыграл шикарно, особенно концовку. Мы здорово действовали в большинстве. У нас все четыре состава играют на одном уровне, делаем одно дело. Проблем сыграть в новом сочетании не было. Быстрый гол придал нам небольшой импульс, чувствуешь себя лучше после шайбы. Со стороны прием Старченко против Покки выглядел чисто. Соперник не видел этого момента, не ожидал его. Для нас сейчас каждая игра принципиальная, мы не смотрим на соперника, нам нужны очки", - цитирует Михайлиса сайт КХЛ.

Напомним, "Барыс" в Балашихе обыграл "Авангард" со счетом 3:1 и продлил победную серию до четырех матчей. Эта встреча стала для казахстанского клуба последней гостевой в 2020 году.