Столичный "Барыс" уступил на выезде хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда. "Барыс" первым вышел вперед после шайбы Всеволода Логвина на шестой минуте.

На девятой минуте Александр Гальченюк сравнял счёт. Через минуту Иван Мищенко Мищенко вывел "Амур" вперед.

Во втором периоде, на 36-й минуте Кирилл Слепец забросил третью шайбу в ворота "Барыса".

Астанчане в заключительном периоде на 46-й минуте сократили отставание. Отличился Алихан Асетов.

Общий итог на 57-й минуте подвел Слепец.

Таким образом, "Барыс" потерпел шестое поражение подряд. Команда располагается на предпоследней, десятой строчке Восточной конференции КХЛ. У астанчан 40 очков после 54 матчей.

"Адмирал" набрал 37 баллов и занимает последнее, 11 место на "Востоке" после 51 матча.

Следующий матч "Барыс" проведет 4 февраля против "Адмирала". Игра пройдет во Владивостоке.