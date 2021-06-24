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Серьезные хоккеисты, или кого подписали конкуренты "Барыса" по КХЛ

Серьезные хоккеисты, или кого подписали конкуренты "Барыса" по КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©️
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" подписал всего пару легионеров, а его конкуренты по конференции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) укрепились интересными игроками нападения. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда, скорее всего, находится в поисках форварда для ведущей тройки, а соперники уже определились со своим выбором.

1. Фрэнсис Парэ (из минского "Динамо" - в "Авангард")

33-летний канадский нападающий после неплохих сезонов в "Автомобилисте" сбавил обороты в минской команде, а переезд в Омск - шанс на перезагрузку. С другой стороны, перспективы игрока в составе чемпионов турнира весьма сомнительны.

2. Стефан Да Коста (из "Ак Барса" - "Автомобилист")

Команда из Екатеринбурга делает еще один заход на Кубок Гагарина, а 31-летний французский бомбардир - знаковая фигура, вокруг которой будут строить игру. Поддерживать его будут еще несколько проверенных легионеров - Патрис Кормье, Шэйн Принс и Райан Спунер.

3. Пер Линдхольм (из шведского "Шеллефтео" - в "Ак Барс")

29-летний центрфорвард должен усилить казанцев на "точке", ведь в межсезонье клуб понес серьезные кадровые изменения. Линдхольм успел на пару сезонов заглянуть в НХЛ, но особой продуктивностью не отметился. Возможно, что КХЛ - это его шанс.

4. Брендан Лайпсик (из ЦСКА - в "Металлург")

Канадский легионер не очень ярко дебютировал в Лиге, ведь за москвичей набрал всего 32 (14+18). Возможно, магнитогорцы будут в выигрыше, поскольку 27-летний легионер может сыграть как в центре атаки, так и на краю.

5. Дэн Секстон (из "Автомобилиста" - в "Нефтехимик")

34-летнему форварду осталось набрать всего восемь баллов, чтобы достичь результата в 300 очков. Канадец несколько неплохих сезонов провел в "Автомобилисте", но его карьера в КХЛ началась именно в Нижнекамске. Секстон наберет больше 50 очков за турнир? Вряд ли.

6. Кеннет Агостино (из "Торонто Марлис" - в "Торпедо")

Еще один форвард из Канады, который не смог закрепиться в НХЛ, но более 300 очков набрал в АХЛ. 29-летний Агостино дебютирует в европейской лиге, а к нему подписаны еще два новых легионера - швед Даниэль Заар и словак Марек Хривик. Скорее всего, это ударная тройка нижегородцев.

7. Тему Пулккинен (из "Локомотива" - в "Трактор")

29-летний финский бомбардир переезжает в четвертую команду Лиги, отыграв всего три сезона в турнире. Не самый продуктивный нападающий, но свои 30-40 очков набрать способен. 

Подчистили концы, или как "Барыс" перехитрил КХЛ и финский ХПК с защитником сборной Казахстана

Добавим, что в системе "Барыса" есть несколько молодых игроков, которые способны побороться за место в основном составе столичной команды для участия в КХЛ.

Фото: ХК "Ак Барс" (1) и ХК "Автомобилист" (2)©️

Пару звезд для "Барыса", или на кого в клубе обязаны сделать ставку в КХЛ

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Авангард Трактор Торпедо Нефтехимик Ак Барс

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