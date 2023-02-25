Руководство "Барыса" подвело итоги самого провального сезона в КХЛ

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Сегодня 22:32
©ХК "Барыс"

Президент "Барыса" Борис Иванищев подвел итоги сезона КХЛ-2022/23, который стал худшим в истории клуба, передают Vesti.kz

Напомним, еще до окончания регулярного чемпионата астанинский клуб под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки потерял шансы на выход в плей-офф. Он не смог подняться выше последней, 11-й строчки в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее "Барыс" еще никогда не занимал такое низкое место. 

"Да, действительно сезон неудачный. Но хоккей – это спорт. Тут бывают как победы, так и поражения. Предугадать точный результат невозможно. Стоит отметить, что результаты зависят от множества факторов, в том числе от состава, команд соперников, календаря матчей, травм игроков и так далее.

В текущем сезоне состав обновился более чем на 70 процентов. В том числе поменялись все, кроме одного, легионеры. Вей только остался с прошлого сезона. Многие казахстанские игроки и даже легионеры проводили дебютный полноценный сезон на таком уровне.

Конечно, для адаптации к новой лиге требуется время. Хочу отметить, что у "Барыса" была летом договоренность с рядом игроков-легионеров, которые впоследствии отказались играть в КХЛ из-за геополитической ситуации.

Привлечение иностранных игроков является мировой практикой в разных видах спорта. Лучшие иностранные игроки привлекаются, в том числе и для того, чтобы местные игроки совершенствовали свои навыки и приобретали дополнительный опыт.

Хочу отметить, что с каждым годом количество уроженцев Казахстана, выступающих в основном составе "Барыса", растет.  Хотя некоторые болельщики считают по-другому. В этом сезоне именно за "Барыс" были заиграны 15 уроженцев Казахстана. Здесь даже не берем натурализованных спортсменов. Плюс весь сезон в команде провел молодой вратарь Амирбеков", - цитирует Иванищева сайт "Барыса".

Также Иванищев рассказал о возможном возвращении Кевина Даллмэна. 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей

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