Впервые за историю КХЛ. "Барыс" выдал самый худший сезон

Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)-2022/23 стал худшим в истории "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Еще до окончания регулярного чемпионата астанинский клуб под руководством белорусского специалиста Андрея Скабелки потерял шансы на выход в плей-офф. Он не сможет подняться выше последней 11-й строчки в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее команда еще никогда не занимала такого низкого места.

До этого худшим для "Барыса" был сезон-2017/18. Тогда клуб занял на "Востоке" десятую строчку, сменив по ходу "регулярки" двух тренеров - сначала его возглавлял Евгений Корешков, а после нового года - Галым Мамбеталиев.

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