От казахстанского клуба "Барыс" ждут интересных трансферов перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По версии телеграм-канала "БесПроката", "Барыс" может побороться за место в топ-8, а в тройку лидеров вошли "Ак Барс", "Металлург" и "Авангард".

"Опять же, на данный момент селекция не только не закончена, а еще на этапе становления. Казахстан умел привозить игроков по ходу чемпионата - это плюс. Скабелка добивался сверхрезультатов с клубом - это плюс.

Но все-таки нынешний "Барыс" и тот, что был у белорусского наставника ранее, - разные команды", - пишет источник.

"Барысу" определили место в КХЛ после подписания легионеров

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":