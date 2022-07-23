"Барысу" определили место в КХЛ после подписания легионеров

Казахстанский клуб "Барыс" не выйдет в плей-офф Восточной конференции КХЛ по версии телеграм-канала "Хайруллин Live", передает корреспондент Vesti.kz.
Столичная команда подписала несколько легионеров, но источник считает, что казахстанцы пока вне топ-8.
"Попросили такой же прогноз на Восток, нет проблем. Не забывайте, что это на регулярку", - пишет канал и выкладывает свою версию:
1. "Ак Барс"
2. "Магнитка"
3. "Авангард"
4. "Салават Юлаев"
5. "Трактор"
6. "Автомобилист"
7. "Сибирь"
8. "Нефтехимик"
9. "Барыс"
10. "Амур"
11. "Адмирал"
Бомбардиры из "Барыса" попали в топ-список КХЛ
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