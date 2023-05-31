В России оценили переход казахстанского форварда в топ-клуб КХЛ

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Сегодня 09:22
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Российский хоккейный эксперт Артем Батрак высказался о переходе казахстанского нападающего Никиты Михайлиса в магнитогорский "Металлург". Всю свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард провел за "Барыс", сообщают Vesti.kz.

Контракт подписан сроком на один сезон.

"Никита Михайлис - классный нападающий для КХЛ, он может забивать по 20 голов за сезон. То, что он перешел в "Металлург", это реально усиление для команды. Во-первых, поэтому Михайлис очень сильно будет стараться. Во-вторых, главный тренер "Металлурга" Андрей Разин сможет использовать его правильно, чтобы Никита играл так, как и должен. Этот тренер умеет развивать молодых игроков. Да, Михайлису уже 28 лет, но сейчас он переходит из клуба, который перед собой ставит задачу выйти в плей-офф, в клуб, цель которого уже Кубок Гагарина.

Этот хоккеист может сделать шаг вперед, поэтому это хорошая история и для Никиты, и для "Металлурга". Это не Мозякин, но нападающий, который может и умеет забивать голы. Сто процентов, что он будет создавать для команды моменты. А для Михайлиса это определенный вызов, и вместе с новым клубом он должен сделать шаг вперед", - приводит слова Батрака "РБ Спорт".

В сезоне-2021/22 Михайлис установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Всего он провел 411 матчей в КХЛ и набрал 221 (99+122) балл.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Михайлис Никита

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