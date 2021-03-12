"Чемпионат" представил расклад по Восточной конференции КХЛ, а именно кто и с кем сыграет во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

В дуэли "Барыс" - "Металлург" победитель пока не определен. Сегодня, 12 марта, команды сыграют шестой матч в столице Казахстана. В серии ведет "Магнитка" - 3-2.

"Восточная конференция

Кто уже вышел в полуфинал конференции: "Ак Барс", "Авангард", "Салават Юлаев".

На данный момент известны три участника двух полуфиналов Восточной конференции. "Ак Барс" выиграл у "Торпедо" в четырех матчах, "Авангард" и "Салават Юлаев" вышли в следующий раунд, проведя по пять встреч.

Итак, какой расклад по "Востоку", кто и с кем может сыграть в полуфиналах? Вариантов несколько. В случае если магнитогорский "Металлург" дожмет "Барыс" и возьмет верх в серии, болельщики насладятся "зеленым дерби". И это, конечно, будет сверхожидаемое событие и вишенка на праздничном торте.

Если же случится чудо и "Барыс" каким-то образом вытащит серию с "Магниткой", то, будучи самой низкой по посеву командой (шестое место в "регулярке"), сыграет со ставшим первым "Ак Барсом". В свою очередь "Авангард" встретится с "Салаватом" и постарается взять реванш за поражение в первом раунде прошлогоднего плей-офф. Кубок Гагарина тогда так и не смогли разыграть из-за пандемии коронавируса и приостановки спортивных мероприятий", - говорится в тексте.

Напомним, что "Магнитке" для выхода во второй раунд надо одержать одну победу, а казахстанскому клубу - выиграть две следующие встречи.

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