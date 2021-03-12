"Дедушки" не успеют восстановиться". Эксперт назвал победителя серии плей-офф КХЛ "Барыс" - "Металлург"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/21 "Барыс" - "Металлург".

Встреча пройдет сегодня, 12 марта, в Нур-Султане и начнется в 19:30 по местному времени.

"Леонид Вайсфельд был замечательным арбитром, во всем разбирающимся, тонко чувствующим нить, дух и интригу игры, никогда ее не ломая. В общем, сейчас уже таких не осталось. Его комментарии на КХЛ-ТВ преисполнены тонкого юмора и всегда имеют "подводный слой" для тех, кто непосредственно работает в хоккее. Периодически Вайсфельд сбегает с телевидения, чтобы порулить каким-нибудь клубом, но там его надежды создать идеальный клуб быстро разбиваются о повседневную реальность. Так вот, Вайсфельд назвал "Барыс" мечтой букмекеров, назвав его самой непредсказуемой командой в нынешнем плей-офф.

С ним, конечно, можно согласиться, но даже при всей своей непредсказуемости пара "Магнитка" - "Барыс" полностью идет в русле предсказания автора этих строк, который еще до первого вбрасывания предположил счет в серии 2-2 после четырех матчей и общую победу "Магнитки" со счетом 4-2.

От этой и только от этой печки мы пляшем в прогнозе на шестой матч, держа в уме Вайсфельда и возможные закидоны "Барыса" в его последнем матче текущего сезона. Все это вместе дает нам весьма боевую ничью с добрым десятком заброшенных шайб, а то и больше. С возможной ничьей в основное время и победой "Магнитки" в овертайме, и даже, может быть, не первом. Но обязательной победой "Магнитки", поскольку ей нельзя доигрываться до седьмой игры - команда возрастная, "дедушки" не успеют полностью восстановиться. А значит, "металлургов" и без нашего желания вычеркнут из Книги жития КХЛ текущего сезона уже на втором этапе плей-офф", - отметил он.

Напомним, что серия продлится до четырех побед одной из команд. Пока впереди "Магнитка" - 3-2. Если "Барыс" выйдет победителем в дуэли, то во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина встретится с казанским "Ак Барсом".

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