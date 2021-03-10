"Барыс" узнал соперника по второму раунду плей-офф КХЛ в случае победы в серии над "Металлургом"

Казахстанский "Барыс" может сыграть с казанским "Ак Барсом" во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, если доведет до четырех побед серию с магнитогорским "Металлургом". Об этом сообщают "Известия".

"Ак Барс" пробился в следующую стадию турнира, выиграв противостояние с нижегородским "Торпедо" (4-0 в серии).

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"Уже в ближайшие два дня в случае побед в пятых матчах своих серий на "Востоке" уфимский "Салават Юлаев" отправит в отпуск челябинский "Трактор", а омский "Авангард" - екатеринбургский "Автомобилист".

В этом случае "Ак Барс" может попасть во втором раунде на "Салават". Но это зависит от исхода серии "Металлург" - "Барыс", счет которой 2:2, и командам точно не избежать шестого матча. Если в итоге дальше пройдет "Магнитка", "Ак Барс" сыграет с "Салаватом". В случае триумфа "Барыса" с казанцами будет играть именно казахстанский коллектив", - говорится в тексте.

Сегодня, 10 марта, "Барыс" на выезде проведет пятый матч с магнитогорским "Металлургом". Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.

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