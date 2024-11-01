Известный казахстанский хоккейный комментатор Александр Олейник в интервью для канала Vesti.kz в YouTube поделился своими мыслями о происходящем в "Барысе". Он разобрал, что пошло не так с начала сезона.

"Трансферная политика "Барыса" на старте сезона - это прям дикий провал. Самый, наверное, провал. Из всех трансферов можно выделить только Маклауда.

По мне - вообще не нужно было увольнять Немировски. Если ты пригласил человека и понимаешь, что он состав собрал буквально за день, а потом начали наигрывать, будь тогда любезен - дай ему хотя бы два-три месяца. Да, может быть, через два месяца поставили бы крест на сезоне. Но тогда поставь ему немного другую задачу и скажи: "С какими-то легионерами расстаемся, тяни своих, подключаем местных игроков и тогда уже в концовке сезона пусть ребята получают опыт". У нас, как всегда, все принято кардинально.

Я не думаю, что это в этом сезоне будет самый худший "Барыс". Были прошлый и позапрошлый сезоны, где действительно все очень плохо было. Не думаю точно, что будет хуже. А если мы сейчас еще и обгоним "Амур" (смеется) и закончим выше, то уже, как минимум, будет лучше", - сказал комментатор.