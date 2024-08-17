Реванш за разгром, или кто разыграет трофей Кубка Президента по хоккею

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Вчера 19:55
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В Астане состоялись заключительные матчи группового этапа Кубка Президента РК по хоккею, сообщают Vesti.kz.

В третьем туре сборная Казахстана обыграла хабаровский "Амур" - 3:1, а "Барыс", трижды ведя в счете, проиграл в овертайме тольяттинской "Ладе" - 3:4.

Таким образом, "Лада", набрав шесть очков, заняла первое место на групповой стадии. Сборная Казахстана с четырьмя баллами стала второй. У "Барыса" три очка и третье место, а замкнул таблицу "Амур", не сумевший набрать ни одного балла.

В финале Кубка Президента сыграют "Лада" и сборная Казахстана, а "Барыс" и "Амур" разыграют третье место. Оба матча пройдут в воскресенье 18 августа.

Примечательно, что состав пар плей-офф полностью повторяет вывески первого тура, в рамках которого "Лада" разгромила сборную Казахстана со счетом 7:1, а "Барыс" сотворил камбэк в матче с "Амуром".

Теперь, у сборной Казахстана есть хорошая возможность взять реванш у "Лады".

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