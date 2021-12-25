Прямой конкурент "Барыса" за выход в Кубок Гагарина проиграл аутсайдеру конференции

©ХК "Нефтехимик"
Новости спорта Хоккей КХЛ
25 декабря 16:04
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Адмирал - Нефтехимик 3:2 Б

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Турнирная таблица

"Нефтехимик" не смог справиться с "Адмиралом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи во Владивостоке завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов удачливыми оказались хозяева - 3:2.

Тем не менее свой балл "Нефтехимик" заработал и с 42 очками остался на седьмом месте в Восточной конференции, в которой "Адмирал" (27) под руководством бывшего тренера "Сарыарки" Леонида Тамбиева располагается на предпоследней, 11-й строчке.

Между тем "Барыс" (40) может сравняться по набранным очкам с "Нефтехимиком", если сегодня, 25 декабря, победит в гостях "Трактор" (61).

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Нефтехимик Адмирал ХК


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