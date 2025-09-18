Сегодня, 18 сентября, столичный "Барыс" проведет свой пятый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Астанчане сыграют на выезде с магнитогорским "Металлургом". Встреча начнется в 19:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция игры будет доступна здесь.

Отметим, что матчем в Магнитогорске подопечные Михаила Кравца начинают первую выездную серию в текущем сезоне регулярки КХЛ.

Помимо "Металлурга", столичный клуб сыграет с "Северсталью" (20 сентября) и минским "Динамо" (22 сентября).

Добавим, что в Восточной Конференции КХЛ "Барыс" занимает восьмое место, набрав шесть очков в четырех матчах. У "Металлурга" - восемь очков в пяти играх и третье место.