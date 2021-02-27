Сегодня, 27 февраля, казахстанский "Барыс" сыграет последний матч в "регулярке" КХЛ с омским "Авангардом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Балашихе и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой "Авангард" с 82 очками идет на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 69 баллами располагается на шестой позиции.

В предстоящем матче астанчане не смогут рассчитывать из-за травм на Джесси Блэкера, Йони Ортио и Виктора Сведберга.

Напомним, что 2 марта стартует плей-офф Кубка Гагарина.

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