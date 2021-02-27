"Мучительная игра". Эксперт предсказал "Барысу" исход матча с одним из лидеров "Востока"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Авангард" - "Барыс". Он считает, что омичи все-таки вырвут победу.

Встреча пройдет сегодня, 27 февраля, в Балашихе и начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

"Проиграв в предыдущем туре в личном противостоянии "Салавату Юлаеву", причем дома, "Авангард" все-таки устроил себе веселое окончание регулярного сезона. Правда, шансы на то, что "юлаевцы" все-таки "на ленточке" сбросят "ястребов" с первого места в дивизионе и, соответственно, со второго в конференции, не слишком-то велики. "Авангард" опережает "Салават" на одно очко и, что теперь весьма немаловажно, еще имеет преимущество по количеству побед в основное время, что сейчас является первым и главным дополнительным показателем. Это означает, что в последнем туре "Авангарду" дома надо лишь не проиграть "Барысу" в основное время. Можно и проиграть, но тогда придется рассчитывать на то, что уфимцы потеряют хотя бы очко в Ярославле.

Рассчитывать на "Локомотив" балашихинцы, конечно же, не станут и постараются все решить самостоятельно, тем более что все предпосылки для этого у них имеются. Правда, в текущем сезоне они играют с казахстанцами не слишком удачно, проиграв два междусобойчика из трех, в том числе и единственный домашний. И набрав три очка в Нур-Султане.

Думаю, что не мытьем, так катаньем "Авангард" свою задачу выполнит, хоть и будет это непросто. У казахстанцев тоже есть турнирная мотивация: пятки им поджигает "Автомобилист". Но поскольку поджигальщик из екатеринбуржцев сейчас еще тот, то там можно особо не беспокоиться.

Суммируем. Достаточно сложный и мучительный для обоих соперников матч. Но по его итогам "Авангард" все-таки отожмет у "Барыса" два очка, причем сделает это в основное время, хоть и с минимальным преимуществом", - отметил он.

Перед этой игрой "Авангард" с 82 очками идет на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 69 баллами располагается на шестой позиции.

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