Прямая трансляция первого матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ

Сегодня, 7 сентября, "Барыс" проведёт первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит челябинский "Трактор", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Астане и начнётся в 16:30 по местному времени. Ссылки на прямую трансляцию будут опубликованы ближе к игре. Также её можно посмотреть на сайте телеканала Qazsport и inhockey.tv.

Напомним, что "Барыс" этот сезон начнёт с новым главным тренером — россиянином Михаилом Кравцом. В межсезонье состав столичной команды пополнили американские форварды Майк Веккионе, Мэйсон Морелли, американский защитник Иэн Маккошен, российский нападающий Эмиль Галимов, канадский вратарь Оливье Родриг, канадский защитник Джейк Масси, американский защитник Райли Уолш и казахстанский защитник Дмитрий Бреус.

Ранее стало известно, что Михаил Кравец готов возглавить сборную Казахстана по хоккею, если это позволят международные правила, подробности - по ссылке.

1,5 миллиарда на легионеров: "Барыс" сделал заявление