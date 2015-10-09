Новый тренер "Барыса" объявил решение по первому матчу в КХЛ

Главный тренер астанинского "Барыса" Михаил Кравец определился с составом на первый матч сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Соперником столичного клуба Казахстана станет челябинский "Трактор".

Состав "Барыса" на матч с "Трактором":

Матч пройдёт в Астане и начнётся в 16:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.