Казахстан (Хоккей)
Сегодня 16:10
 

Новый тренер "Барыса" объявил решение по первому матчу в КХЛ

Главный тренер астанинского "Барыса" Михаил Кравец определился с составом на первый матч сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Соперником столичного клуба Казахстана станет челябинский "Трактор".

Состав "Барыса" на матч с "Трактором":


Матч пройдёт в Астане и начнётся в 16:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 16:30   •   идёт
Барыс
Барыс
(Астана)
1:1
Трактор
Трактор
(Челябинск)
