"Барыс" понёс потерю после первой победы в сезоне КХЛ

Защитник астанинского "Барыса" Айан Маккошен получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского "Трактора" (4:3), передают Vesti.kz.

Драмой обернулся первый матч "Барыса" в сезоне КХЛ

Американский хоккеист покинул лёд в третьем периоде встречи. Степень серьёзности повреждения станет известна позже.

Напомним, "Барыс" подписал односторонний контракт с Маккошеном 13 августа 2025 года. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

В ближайшее время команда из Астаны проведёт серию домашних игр: 9 сентября против "Амура", 13 сентября — с минским "Динамо", а 15 сентября — с московским "Динамо".