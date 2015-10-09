1,5 миллиарда на легионеров: "Барыс" сделал заявление

Генеральный директор ХК "Барыс" Сакен Мусайбеков не назвал спонсоров клуба, за счет которых подписаны контракты с легионерами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 4 сентября, руководство столичного клуба провело пресс-конференцию перед стартом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Так, в сезоне-2025/26 в составе "Барыса" будут выступать восемь иностранных игроков.

Мусайбеков пока не стал уточнять, за чей счет с легионерами подписывались контракты.

"Вы же прекрасно знаете, закон принят, за средства государственного бюджета и квазигосударственного сектора мы не можем приобретать легионеров. Мы пригласили восемь легионеров, иностранцев. Их заработная оплата и все контракты, подписанные с ними, будут оплачиваться из средств спонсорских, которые не будут касаться ни государственного, ни квазигосударственного сектора. И буквально на днях, может быть, я вам объявлю спонсора", - сказал Мусайбеков.

Сколько платят легионерам "Барыса"?

Отметим, что по данным "Спорт-Экспресс", в сезоне-2025/26 легионеры "Барыса" получат 229 миллионов рублей или 1,5 миллиарда тенге.

В новом сезоне КХЛ "Барыс" стартует 7 сентября домашним матчем против челябинского "Трактора".