Прямая трансляция матча КХЛ "Металлург" - "Барыс"

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Сегодня 08:15 Комментарии 1
©ХК "Барыс"

Сегодня, 31 октября, казахстанский "Барыс" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Магнитогорске и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

После 25 матчей "Барыс" с 21 очком занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Команда Андрея Скабелки проиграла три матча кряду.

"Металлурга" (32 очка после 26 игр) занимает второе место на Востоке и идет на серии из пяти побед.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург
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