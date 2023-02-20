Прямая трансляция матча КХЛ "Авангард" - "Барыс"

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Сегодня 07:30
©ХК "Барыс"

Сегодня, 20 февраля, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит омский "Авангард", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Омске и начнется в 19:30 по времени Астаны. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Омичи с 79 очками располагаются на шестом месте в таблице Восточной конференции, в которой астанчане находятся на последней, 11-й строчке, набрав 61 балл.

В предыдущей игре казахстанский клуб обыграл в гостях в овертайме пекинский "Куньлунь" (2:1).

Последнее выездное турне в нынешнем сезоне "Барыс" завершит матчем с новосибирской "Сибирью" 22 февраля.

Подопечные Андрея Скабелки потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Авангард Телеканал QazSport

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