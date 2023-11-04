Сегодня, 4 ноября, казахстанский "Барыс" сыграет с казанским "Ак Барсом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Противостояние "Барыса" с "Ак Барсом" пройдет на стадионе "Татнефть-Арена" и начнется в 20:00 по времени Астаны. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале Qazsport.

Несмотря на три поражения в четырех последних поединках "Ак Барс" сохраняет место в тройке лидеров Восточной конференции.

"Барыс" в минувшем туре прервал свою четырехматчевую серию поражений, обыграв в Екатеринбурге в серии буллитов "Автомобилист" (3:2). В 27 встречах астанчане заработали 23 балла, отставание от зоны плей-офф составляет четыре балла