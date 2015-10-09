Прямая трансляция матча КХЛ "Адмирал" - "Барыс"

Сегодня, 6 ноября, столичный "Барыс" проведёт матч регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится во Владивостоке и начнётся в 14:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция игры пройдёт на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя. Она начнётся в 14:20.

В текущем сезоне соперники уже сыграли во Владивостоке. 21 октября хозяева льда отпраздновали победу в овертайме - 5:4.

Столичный клуб провёл 22 матча и набрал 25 очков. Команда Михаила Кравца идёт на третьем месте в Восточной конференции. У "Адмирала" 23 балла в 22-х играх и восьмое место на Востоке.

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