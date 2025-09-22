Сегодня, 22 сентября, "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит минское "Динамо", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Минске и начнётся в 21:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию игры покажет Qazsport, также она будет доступна на официальном сайте телеканала.

Динамовцы идут седьмыми в таблице Западной конференции, набрав 6 очков в пяти играх. "Барыс" занимает восьмое место на "Востоке", имея в активе 6 очков после шести матчей.

В лазарете "Барыса" находятся Тайс Томпсон, Роман Старченко и Тамирлан Гайтамиров.

"Барыс" этой игрой завершит выездную серию. Далее астанчанам предстоят домашние матчи с казанским "Ак Барсом" (25 сентября), новосибирской "Сибирью" (27 сентября), владивостокским "Адмиралом" (29 сентября) и ярославским "Локомотивом" (1 октября).