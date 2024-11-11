Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

Сегодня, 11 ноября, столичный "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит "Нефтехимик", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Нижнекамске и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Нижнекамцы с 22 очками занимают девятое место в Восточной конференции, в которой астанчане располагаются на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 14 баллов.

В лазарете "Барыса" находятся Виктор Антипин и Дамир Жафяров.

Далее у "Барыса" запланированы выездные матчи в "регулярке" с тем же "Нефтехимиком" (13 ноября), а также с уфимским "Салаватом Юлаевым" (15 ноября) и "Сочи" (17 ноября).

На прошлой неделе казахстанский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Коннором Смитом. Американскому нападающему выплатили многомиллионную компенсацию.

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