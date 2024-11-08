"Барыс" подписал центрфорварда сборной Казахстана 

"Барыс" и 22-летний центрфорвард "Номада" Абай Мангисбаев подписали двусторонний контракт, сроком до конца сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ".

Мангисбаев также играл за "Снежные Барсы", привлекался в основную и молодежные сборные Казахстана.

Напомним, в ходе текущего сезона в "Барысе" произошли изменения как в руководящем составе, так и в тренерском штабе. В частности, новым главным тренером команды стал Галым Мамбеталиев, сменивший на этом посту россиянина Вячеслава Буцаева. После этих перестановок астанчане отказались от североамериканских хоккеистов.

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На данный момент "Барыс" занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 23 матчах. Следующую игру подопечные Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком" 11 ноября.

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