Абай Мангисбаев
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19
Команда
Барыс (юн)
Игры
4
Гол + Пас
2+1
Удаления, мин
Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Казахстан-2
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Номад
Игры
15
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
29
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
10
Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
Команда
Барыс (юн)
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Номад
Игры
14
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Снежные Барсы (мол)
Игры
19
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
4
Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А
Команда
Казахстан (U-20)
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Номад
Игры
36
Гол + Пас
3+2
Удаления, мин
6
Зимняя Универсиада 2023
Команда
Казахстан (студ.)
Игры
7
Гол + Пас
2+2
Удаления, мин
2
1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023
Команда
Казахстан
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат мира 2022/23
Команда
Казахстан
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Номад
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Номад
Игры
20
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
2
Континентальный кубок 2023/24
Команда
Номад
Игры
3
Гол + Пас
2+0
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24
Команда
Казахстан
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Барыс
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Номад
Игры
15
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
12
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Номад
Игры
25
Гол + Пас
6+7
Удаления, мин
10