Хоккей

Абай Мангисбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
9 января 2002
Команды
Номад
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
196
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
100
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2018/19

Команда
Барыс (юн)

Игры
4

Гол + Пас
2+1

Удаления, мин

Юношеский "Кубок президентского спортивного клуба" 2018

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Казахстан-2

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Номад

Игры
15

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
29

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
10

Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21

Команда
Барыс (юн)

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Номад

Игры
14

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Снежные Барсы (мол)

Игры
19

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
4

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2021/22. Дивизион I Группа А

Команда
Казахстан (U-20)

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Номад

Игры
36

Гол + Пас
3+2

Удаления, мин
6

Зимняя Универсиада 2023

Команда
Казахстан (студ.)

Игры
7

Гол + Пас
2+2

Удаления, мин
2

1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023

Команда
Казахстан

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат мира 2022/23

Команда
Казахстан

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Номад

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Номад

Игры
20

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
2

Континентальный кубок 2023/24

Команда
Номад

Игры
3

Гол + Пас
2+0

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2023/24

Команда
Казахстан

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Барыс

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Номад

Игры
15

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
12

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Номад

Игры
25

Гол + Пас
6+7

Удаления, мин
10

Живи спортом!