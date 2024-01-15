Прямая трансляция матча "Барыса" в КХЛ

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Сегодня 07:45
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Сегодня, 15 января, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит тольяттинская "Лада", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Тольяттинцы занимают шестое место в таблице "Востока", набрав 61 балл в 52 играх. Астанчане находятся на последней, 12-й строчке в этой конференции, имея в своем активе 40 очков после 49 матчей.

"Барыс" подходит к этому противостоянию на серии из трех поражений подряд в играх с казанским "Ак Барсом" (0:1 Б), уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:5) и челябинским "Трактором" (1:5).

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Барыс в КХЛ КХЛ Телеканал QazSport

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