Сегодня, 15 января, казахстанский "Барыс" проведет очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Соперником выступит тольяттинская "Лада", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Тольяттинцы занимают шестое место в таблице "Востока", набрав 61 балл в 52 играх. Астанчане находятся на последней, 12-й строчке в этой конференции, имея в своем активе 40 очков после 49 матчей.

"Барыс" подходит к этому противостоянию на серии из трех поражений подряд в играх с казанским "Ак Барсом" (0:1 Б), уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:5) и челябинским "Трактором" (1:5).